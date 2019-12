Nella prossima stagione di MotoGp non ci sarà Jorge Lorenzo, che ha deciso di chiudere la propria carriera con il Gran Premio di Valencia del 2019.

Una scelta dettata dai numerosi infortuni dell’ultima stagione, che ne hanno minato certezze e fiducia. Un addio sorprendente, su cui è tornato a parlare Marc Marquez ai microfoni di AS: “il pilota che ho in mente, che tutti hanno in mente, è quello che ha vinto cinque volte il titolo mondiale. Lorenzo non meritava di chiudere in questo modo la sua carriera, l’ultima stagione non riflette ciò che lui ha significato per il motociclismo. Ha sofferto molto, ho già detto che la sua decisione per me ha molto valore, la reputo una scelta da vero campione. Si corre per vincere, quando un pilota non riesce a farlo tutto perde di significato.

