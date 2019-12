MotoGp, Domenicali sprona la Ducati: “sappiamo come battere Marquez, ma ci sono aree da migliorare”

Una Conferenza Stampa organizzata presso l’Auditorium Ducati di Borgo Panigale è stata l’occasione per ufficializzare il nuovo ruolo di Presidente dell’Associazione Motor Valley di Claudio Domenicali, amministratore Delegato di Ducati.

Una nomina importante per il numero uno del marchio italiano, che ha sfruttato questo evento per parlare anche di MotoGp: “ci stiamo preparando alla prossima stagione, lavorando moltissimo. Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto bene, vincendo tre gare e laureandoci vice-campioni del mondo per la terza volta consecutiva, però ci sono diverse cose che non hanno funzionato come avremmo voluto. Per non parlare di quel campione straordinario e coriaceo che è Marc Marquez, che però abbiamo già battuto ripetutamente. Abbiamo punti di forza e altri da migliorare, come li ha il nostro Dovizioso: lui si sta riposando, ne ha diritto dopo una stagione molto dura, mentre i nostri ingegneri sono al lavoro per preparare una moto migliore di quella di quest’anno“.