Lo scorso 9 dicembre è andato in scena a Valencia l’ormai famoso scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi, con il primo salito sulla Yamaha M1 e il secondo sulla Mercedes W8 del 2017.

Un evento che ha fatto molto parlare di sè, coinvolgendo nella discussione anche altri piloti. Tra questi non poteva mancare Jack Miller, il quale tuttavia ha ammesso di non avere come priorità quella di salire su una macchina di Formula 1: “sarebbe bello, ma ci sono molte altre cose che mi piacerebbe fare prima di testare una Formula 1, ad esempio il rally. Non voglio essere male interpretato. Se ci fosse l’opportunità direi di si. Ma sarebbe scorretto affermare che sia una delle mie priorità”.

Miller poi ha lanciato una frecciatina al circus: “il Gran Premio d’Italia è stata una bella gara e mi sono divertito vedendolo dal vivo, conoscendo persone assolutamente geniali. Normalmente il mio rituale domenicale della Formula 1 è così: accendo la tv per vedere la partenza, poi dormo, infine mi sveglio per vedere la fine. L’ambiente è veramente impressionante. Per esempio all’inizio della gara, quando ci sono musica e fuochi artificiali. Credo che la MotoGP possa imparare da questo e dal modo in cui promuovono le gare”.

