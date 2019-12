Otto titoli mondiali, sei in MotoGp di cui gli ultimi quattro vinti consecutivamente. Marc Marquez è senza dubbio l’uomo da battere, il pilota chiamato a riscrivere tutti i record del motociclismo.

L’età è dalla sua parte, solo 26 anni e già otto corone iridate in testa: un numero impressionante destinato a salire. Intervistato sulla sua carriera in questo periodo di riposo, Marquez ha tracciato un particolare bilancio, rivelando anche i motivi che lo spingono a migliorarsi sempre: “trovare un piccolo particolare, solo uno, è molto difficile, vivendo così intensamente ogni anno. Nel 2014 e quest’anno in Malesia ci sono stati due momenti molto felici, perché sia io che mio fratello abbiamo vinto il mondiale nelle rispettive categorie. Ripensando a cosa avrei potuto fare meglio, direi che modificherei alcuni aspetti della stagione 2015, durante la quale sono caduto spesso. Così come in alcune cadute sarei potuto essere più conservatore per non farmi male, ma alla fine ho il mio stile di guida. E io rischio. Corro per vincere e perché la gente, la mia gente, si diverta. Questo mi motiva per competere ogni domenica in gara”.

