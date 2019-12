Jorge Lorenzo aveva annunciato pochi giorni fa che il suo futuro sarebbe stato nel paddock di MotoGp, senza però sbilanciarsi e lasciando aperta ogni porta.

Con il passare delle ore però le prime indiscrezioni iniziano ad emergere e parlano di un clamoroso ritorno alla Yamaha, in qualità di collaudatore. La Casa di Iwata infatti si ritrova al momento scoperto quel ruolo, dopo l’interruzione del rapporto con Folger e il mancato accordo con Zarco, passato nel frattempo in Ducati nel Team Avintia. Il peso di testare la nuova M1 è ricaduto dunque su Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane, i due storici tester giapponesi che però non convincono appieno la Yamaha. Per questo motivo, secondo quanto riferisce Motorsport.com, ecco che la squadra nipponica potrebbe giocarsi la carta Lorenzo, riportando a casa il pilota che ha vinto gli ultimi tre titoli mondiali del marchio. Una suggestione non così tanto utopistica, che potrebbe concretizzarsi nel giro di poche settimane.

