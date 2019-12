La notizia era nell’aria da diverso tempo, mancava solo l’ufficialità arrivata da pochi minuti: Johann Zarco è un nuovo pilota Ducati Avintia per la stagione 2020. Il francese prenderà il posto di Karel Abraham. Davvero singolare la vicenda di Zarco che, volendo sedersi sulla sella della Honda lasciata libera da Jorge Lorenzo, aveva snobbato nettamente la Ducati Avintia definendola un team non alla sua altezza, salvo poi ritrattare una volta che Alex Marquez è stato scelto da Honda come compagno del fratello Marc.

Zarco si era detto pronto a ‘retrocedere’ in Moto2 pur di non correre in team poco competitivo come gli era capitato in KTM, ma delle rassicurazioni arrivate direttamente da Gigi Dall’Igna, lo hanno convinto a legarsi alla Ducati.

Su Instagram Zarco ha annunciato la decisione ai propri fan: “sono davvero felice di annunciare ufficialmente la mia firma con Ducati per la stagione 2020 in categoria MotoGp per la Reale Avintia Racing Team. La mia caviglia sinistra sta recuperando bene, posso godermi il mio tempo libero invernale riposandomi con la mia famiglia per poi allenarmi nuovamente molto presto!“.

Valuta questo articolo