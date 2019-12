MotoGp – Domenicali fa sognare i tifosi Ducati: “la nuova moto? Non posso parlare altrimenti Gigi Dall’Igna mi uccide!”

La stagione 2019 di MotoGp è terminata da qualche settimana ormai, ma i team sono già a lavoro per il 2020. In casa Ducati si guarda tanto al futuro, con l’obiettivo di avere una moto ancora più potente e competitiva per la prossima stagione, in modo tale da raggiungere il sogno tanto desiderato, il titolo Mondiale.

Durante la cerimonia di presentazione del nuovo Presidente della Motor Valley, che è Claudio Domenicali, l’ad della Ducati ha aperto una parentesi sulla nuova moto. “C‘è una grande spinta in tutti gli ingegneri a spostare l’asticella più in alto e a trovare soluzioni innovative. Le vedremo alla prima gara? Non lo posso dire, altrimenti Gigi Dall’Igna mi uccide! (ride) Sicuramente però i nostri ingegneri non sono impegnati solo nel miglioramento delle cose che abbiamo già, ma sulla ricerca di nuove soluzioni“, ha spiegato a Motorsport.