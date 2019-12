Il 2019 di MotoGp ha regalato spettacolo ed emozioni, nonostante la vittoria in largo anticipo del Mondiale da parte di Marc Marquez. La stagione 2019 non è stata troppo brillante per la Yamaha, anche se Vinales è riuscito a chiudere al terzo posto Mondiale, ma il team di Iwata sta lavorando sodo per permettere ai suoi piloti di essere più competitivi nel 2020.

“La Yamaha si affida un po’ alle informazioni di tutti i suoi piloti. Ovviamente non stanno facendo esattamente la moto che sta chiedendo Maverick, perché nel 2017 abbiamo già visto che non hanno seguito molto quella linea” ha spiegato Esteban Garcia, capotecnico di Vinales, a Motorsport.com.

“I cambiamenti al motore di quest’anno sono stati basati su ciò che ha chiesto Maverick. Si è concentrato molto sul freno motore, rinunciando ad un po’ di potenza, e quell’aspetto è stato migliorato notevolmente. Ma non è stato possibile farlo al 100% come avrebbe voluto. Ci aspettiamo una moto che possa darci qualcosa in più. Non un grande vantaggio, perché non avremo la potenza di Honda e Ducati, ma almeno non avere uno svantaggio così grande sui rettilinei, in quarta, quinta e sesta. Immagino che su questo punto miglioreremo. Ma non sappiamo come ciò possa influire su ciò che siamo riusciti a migliorare in ingresso curva con il freno motore“, ha continuato ancora.

“In generale si trovavano in una situazione complicata. Oggi le cose sono state migliorate notevolmente ed abbiamo vinto le uniche due gare della Yamaha quest’anno. Per vincere il campionato manca ancora qualcosa, ma lo sanno e ci stanno lavorando“, ha concluso.

Valuta questo articolo