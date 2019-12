Per rivedere i campioni della MotoGp in pista dovremo attendere ancora un po’ di tempo, ma tra social, eventi e interviste, anche durante questo freddo inverno c’è modo di parlare delle due ruote e dei suoi piloti.

Ai microfoni di Motorsport, Aleix Espargaro ha svelato il nome del suo pilota preferito: “Andrea Dovizioso, senza dubbio. Tutti parlano solo di Marquez, Vinales o Valentino, ma per me quello che sta facendo Dovi è impressionante. Dal 2017 è sempre stato secondo nel Mondiale. Quando è arrivato alla Ducati, la moto non era veloce, ma l’ha migliorata anno dopo anno e al suo fianco aveva piloti molto veloci come Iannone, Lorenzo e Petrucci. Forse lo hanno battuto in un paio di gare, ma nessuno è stato in grado di batterlo in una stagione ed è questo che conta. Non è mai troppo esaltato e non si abbatte. Penso che questo tipo di stabilità sia molto, molto importante. Io, per esempio, non ce l’ho. Sto cercando di imparare, ma di carattere non riesco mai ad essere abbastanza felice o a non arrabbiarmi“.

Lo spagnolo dell’Aprilia ha poi aperto una parentesi sul futuro: “la cosa che mi piacerebbe di più sarebbe riuscire a portare l’Aprilia sul podio come ha fatto lui con la Ducati. Quando è arrivato a Borgo Panigale erano lontanissimi dai migliori e guardate ora il livello della loro moto. Quest’anno ha fatto quasi 300 punti. Il problema è che si deve confrontare con il pilota più forte della storia, quindi il secondo posto è quasi come un titolo“.

Valuta questo articolo