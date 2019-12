Ha vinto la SLA, ma Pete Frates ha lottato come un leone, dando il suo fondamentale contributo alla ricerca per sconfiggere questa terribile malattia. Si è spento questa mattina a 34 anni l’ex giocatore di baseball a livello collegiale, riuscito a far parlare si sè per aver inventato l’Ice Bucket Challenge.

“Il Paradiso ha accolto il nostro angelo” la nota pubblicata dalla famiglia dello sfortunato Pete, ricordato per la sfida lanciata pochi anni fa che ha coinvolto personaggi importanti dello sport e non solo per raccogliere fondi a favore della ricerca contro la SLA. Il gioco consisteva, come molti ricordano, nel gettarsi addosso un secchio di acqua gelida, postando il video sui social e taggare altre persone affinché facessero lo stesso, donando fondi ad enti benefici che sostenevano la ricerca.

“La Ice Bucket Challenge – le parole di Frates al tempo del lancio della sfida – rappresenta tutto ciò che c’è di buono in questo paese. E’ divertimento, amicizia, famiglia e fa la differenza per tutti noi che viviamo con la SLA“. Vennero raccolti oltre 220 milioni di dollari in tutto il mondo, grazie anche alla partecipazione di David Beckham, dell’attuale Presidente degli USA Donald Trump, nonché di Mark Zuckerberg e Bill Gates.

