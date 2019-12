Lo sport italiano piange un proprio campione, nella notte purtroppo di Natale purtroppo si è spento Dario D’Alessandro, campione italiano juniores di nuoto pinnato. La tragedia è avvenuta a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore, in provincia di Lucca, intorno alle 2.30 del mattino.

Fatale un terribile incidente di cui non sono ancora note le cause: probabilmente il giovane, di rientro da una serata con gli amici, avrebbe urtato una macchina che lo precedeva, finendo poi contro un muro. Una tragica perdita per la famiglia dell’atleta e per lo sport italiano, considerando che ad aprile D’Alessandro aveva vinto ben cinque titoli italiani under 18 ai campionati assoluti di nuoto pinnato, volando poi al Mondiale di Sharm el Sheikh in estate per rappresentare la Nazionale Juniores.

