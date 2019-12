E’ un Montezemolo a cuore aperto, quello che si è mostrato oggi a “Vieni da Me”, su Rai 1. L’ex presidente della Ferrari ha parlato proprio del suo amore per la Rossa, ammettendo di sentire la mancanza della famiglia di Maranello.

“Ancora oggi la Ferrari è la cosa più importante della mia vita dopo la mia famiglia, malgrado nel frattempo siano avvenute tante cose. Io ho avuto la fortuna e l’orgoglio di vincere 19 campionati del mondo, grazie a persone eccezionali. E un saluto lo dobbiamo fare soprattutto a Michael (Schumacher, ndr)“, ha dichiarato.

“Sono stati anni di grande lavoro, dove non c’era sabato o domenica. Io ho cominciato con Enzo Ferrari, da cui ho imparato molto. Ho imparato due cose fondamentali nella vita ma anche nel lavoro: a non arrendersi mai e ad essere ancora piu’ determinati quando si vince che quando si perde. Perchè quelli sono i momenti in cui non si deve mollare. Mi manca molto la Ferrari. Mi manca l’ambiente, mi mancano le persone, mi manca il prodotto, mi manca la fabbrica… e mi manca anche vedere le bandiere a scacchi. Quando vedi una macchina italiana che vince e senti l’inno d’Italia sul podio, ti viene la pelle d’oca“, ha concluso Montezemolo.

Valuta questo articolo