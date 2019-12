Mondiali Beach Soccer – Italia al tappeto in finale, capitan Corosiniti mastica amaro: “meritavamo il titolo”

Il capitano della Nazionale Italiana ha commentato la sconfitta subita in finale contro il Portogallo, ammettendo però come gli azzurri meritassero il titolo per quanto fatto negli ultimi quattro anni

E’ finita in maniera amara la cavalcata dell’Italia ai Mondiali di Beach Soccer, gli azzurri hanno ceduto il passo al Portogallo in finale, cedendo con il punteggio di 6-4.

Una partita difficile e complicata per Gori e compagni, passati in vantaggio con Zurlo prima di subire cinque gol consecutivi dai lusitani. Un epilogo deludente, che tuttavia non ha tolto il sorriso a capitan Corosiniti: “per quanto fatto negli ultimi quattro anni questa squadra meritava il titolo. La differenza in questa finale l’hanno fatta i tiri liberi. Abbiamo preso due traverse che potevano farci rientrare in gara, dopo ci è scappata la partita dalle mani e non l’abbiamo più ripresa. Sono contento che tante persone ci hanno seguito da casa, questo è uno sport bellissimo, quando lo scopri, t’innamori”.

