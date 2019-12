Mancano soltanto 4 giorni al prossimo Mondiale per Club, ma c’è un problema non da poco: manca lo stadio in cui giocare la finale! L’Education City Stadium di Doha infatti non è ancora pronto, a causa dell’assenza di alcune certificazioni, e non lo sarà fino ai primi mesi del 2020. Lo stadio avrebbe dovuto ospitare partite importanti come la semifinale del Liverpool, squadra più quotata all’interno della competizione, la ‘finalina’ per il terzo posto e la finale. L’organizzazione è dunque corsa ai ripari, spostando la sede delle partite: si giocherù sempre a Doha, ma al Khalifa International Stadium.

Valuta questo articolo