Anche la seconda giornata del Mondiale per Club porta in dote sorrisi per i colori italiani. A Shaoxing, in Cina, l’Imoco Volley Conegliano supera senza particolari difficoltà il Guandong Evergrande e conquista con un turno di anticipo la qualificazione alle semifinali. Le pantere mantengono alto il livello di concentrazione dall’inizio alla fine e si impongono per 3-0, senza che le cinesi – supportate dalla russa Kosheleva e dalla bulgara Rabadzieva – mettano mai la testa avanti.

La top scorer è ancora una volta Paola Egonu con 19 punti, ma solidissima è anche la prova di Kimberly Hill (15 punti con oltre il 50% di rendimento offensivo) e delle centrali, con Robin De Kruijf praticamente perfetta in fast e Folie incisiva a muro.

Grazie a questo successo, che ripete quello di ieri contro l’Eczacibasi, le gialloblù di Daniele Santarelli sono certe del passaggio del turno. Sarà sufficiente vincere due set nell’ultimo match, in programma nella notte tra giovedì e venerdì, contro le brasiliane dell’Itambe Minas (ancora a 0 punti) per conquistare il primato nella Pool A.

Giovedì toccherà alla Pool B affrontare la 2ª giornata di gare. La Igor Gorgonzola Novara, dopo la splendida vittoria all’esordio contro il Tianjin, affronterà un altro scoglio durissimo, ovvero il VakifBank di Giovanni Guidetti.

I GIRONI

2^ GIORNATA

Pool A

Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – Itambe Minas (BRA) 3-0 (25-17, 25-23, 25-16)

Guandong Evergrande Volleyball Club (CHN) – Imoco Volley Conegliano 0-3 (16-25, 22-25, 21-25)

Classifica: Imoco Volley Conegliano 6 (2-0), Eczacibasi VitrA Istanbul 3 (1-1), Guandong Evergrande Volleyball Club 3 (1-1), Itambe Minas 0 (0-1), .

Pool B

Igor Gorgonzola Novara – Vakifbank Istanbul (TUR)

Tianjin Bohai Bank Volleyball Club (CHN) – Dentil Praia Clube (BRA)

Classifica: Vakifbank Istanbul 3 (1-0), Igor Gorgonzola Novara 2 (1-0), Tianjin Bohai Bank Volleyball Club 1 (0-1), Dentil Praia Clube 0 (0-1).

CALENDARIO e COPERTURA TV

Giovedì 5 dicembre

ore 10.00 Igor Gorgonzola Novara – Vakifbank Istanbul (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

Venerdì 6 dicembre

ore 3.00 Imoco Volley Conegliano – Itambe Minas (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

ore 7.00 Igor Gorgonzola Novara – Dentil Praia Clube (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

Sabato 7 dicembre

ore 10.00 Prima semifinale (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

ore 13.00 Seconda semifinale (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

Domenica 8 dicembre

ore 13.00 Finale (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

LA FORMULA

Le otto squadre sono inserite in due gironi da quattro squadre. Al termine di un girone all’italiana di sola andata, le prime due – ordinate per numero di vittorie e poi per punti totalizzati – accedono alle semifinali incrociate e poi alla finalissima per le medaglie. Le terze e quarte classificate dei gironi accedono alle semifinali per il 5°-8° posto.

