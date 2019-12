Un episodio davvero esilarante, che ha come protagonista Tiemoué Bakayoko, ex centrocampista del Milan tornato adesso al Monaco. E’ il secondo tempo del match tra i monegaschi e l’Amiens, con i padroni di casa in vantaggio agevolmente sui propri avversari. L’allenatore così decide di far rifiatare Keita Balde, richiamandolo in panchina.

Il quarto uomo segnala il numero 14 e, sorprendentemente, Tiemoué Bakayoko si avvia verso la panchina tra la sorpresa generale. L’ex Milan infatti ha il 6 sulle spalle, accorgendosene solo dopo la segnalazione dell’arbitro. Una dimenticanza dettata dal fatto di aver giocato spesso in carriera con il 14 e subito sottolineato dall’account Twitter del Monaco. Ecco il video:

Quand tu as porté le numéro 1⃣4⃣ un peu trop longtemps dans ta carrière 😁😅 W/ @TimoeB08 👏 pic.twitter.com/XtJ60SiplG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 8, 2019

