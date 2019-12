Josè Mourinho non ha mai puntato con decisione su Anthony Martial nei primi due anni passati al Manchester United, preferendogli sistematicamente altri attaccanti.

Una situazione che ha destabilizzato il giocatore francese, come ammesso dalla moglie Melanie Da Cruz ai microfoni dell’Equipe: “durante i nostri primi due anni insieme a Manchester ho vissuto una fase molto difficile perché José Mourinho non contava su Anthony. Ho smesso di andare a determinati eventi per non incontrare quell’uomo, ma non l’ho mai criticato sui social. Anthony non ha mai voluto e sono rimasta al mio posto. Quando però ha giocava e segnava, il mio orgoglio voleva urlare“.

