I New York Yankees hanno deciso di mettere mano al portafogli. Dall’ormai lontano 2009, anno dell’ultimo titolo, la franchigia newyorkese non raggiunge le World Series e l’aver passato un’intera decade senza nemmeno sognare la possibilità di vincere il titolo è un lasso di tempo fin troppo lungo per una franchigia del genere.

Gli Yankees hanno dunque pensato di rinforzare il proprio attacco assicurandosi, a suon di milioni, il free agent Gerrit Cole, considerato il miglior pitcher della lega. Adesso sarà anche il più pagato. L’ex Astros ha infatti firmato un contratto da 324 milioni di dollari complessivi (292 di euro) per la durata di 9 anni: il giocatore più pagato della storia resta invece Mike Trout degli Angels, fresco di rinnovo da 430 milioni di dollari per 12 anni. Calcolando una media di 30 partite a stagone per 9 anni, con 120 lanci a gara, Gerrit Cole intascherebbe 9000$ a lancio! Nel contratto del giocatore è presente una clausola d’uscita a favore del giocatore dopo 5 anni e un’altra che preclude alla franchigia di cederlo senza il suo consenso.

