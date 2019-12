Sabato sera fatto di emozioni contrastanti per Milinkovic-Savic. Il calciatore serbo ha gioito per la vittoria della Lazio sulla Juventus, arrivata per 3-1 anche grazie ad un suo splendido gol, ma una volta tornato a casa ha dovuto fare i coni una brutta sorpresa. Secondo quanto riporta Il Messaggero, mentre il calciatore era in campo, una banda di ladri gli ha svaligiato la villa di Formello portandosi via 5 mila euro in denaro, orologi e oggetti preziosi per un totale di altre 100.000 euro.

