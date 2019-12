Fulmini rossi sulla tenebrosa notte che avvolge Milano, illuminata dalla luce dorata della Madonnina. In alto la scritta ‘IZ coming‘, gioco di parole che annuncia il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera. Il Milan gli ha dedicato un omaggio social spettacolare, starà adesso allo svedese tenere fede alle attese. Ibra sarà a Milano il 2 gennaio per le visite e i primi allenamenti. “Torno nella città che amo e lotterò per cambiare la stagione“, le prime parole dello svedese.

