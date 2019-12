Il Milan sembra aver imboccato la strada giusta, ma ancora non è uscito dal tunnel. I rossoneri ‘vedono la luce’, la metafora usata da Stefano Pioli in conferenza stampa è azzeccata, ma devono dare continuità alle proprie prestazioni. Del resto, il blasone di una società che contro il Sassuolo festeggerà 120 anni dalla fondazione, lo impone.

Davanti ai media Pioli ha spiegato: “non siamo ancora usciti dal tunnel: vediamo la luce ma se vogliamo brillare dobbiamo insistere per trovare continuità. Questo club ha sempre rappresentato il top a livello mondiale, per qualità di gioco, spirito vincente e organizzazione societaria. Noi dobbiamo onorare la storia con una prestazione da Milan. Stiamo crescendo atleticamente ma anche dal punto di vista qualitativo, la testa che adesso funziona. I nostri concetti sono semplici: dobbiamo avere idee, qualità e intensità e ora li stiamo mettendo in campo“.

