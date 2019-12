Serata speciale per Gianluigi Donnarumma che, durante la cerimonia del premio ‘Golden Boy‘ di Tuttosport a Torino, ha ricevuto il riconoscimento come miglior Under 21.

Un premio importante, giunto grazie alle prestazioni messe in mostra con il Milan, club con cui ha esordito in Serie A ormai quattro anni fa. A lanciarlo fu Mihajlovic, allenatore che il portiere azzurro ringrazierà sempre: “pensavo solo ad allenarmi, a lavorare. Poi Sinisa Mihajlovic, che ringrazierò per sempre, ha deciso di farmi giocare” le parole di Donnarumma a Sky Sport. “Gioco in Serie A da quattro anni, ora anche in Nazionale e sono orgoglioso. In azzurro, purtroppo, c’è stata la bruttissima esclusione dal Mondiale, adesso siamo tutti giovani, siamo un bel gruppo, abbiamo fatto un girone di qualificazione fantastico e adesso c’è la parte più dura, che è l’Europeo“.

Sul Milan, Donnarumma ha ammesso: “stiamo facendo bene. Peccato per il pareggio di ieri, ma la squadra c’è e ha voglia di vincere. Adesso dobbiamo solo lavorare per fare al meglio la gara contro l’Atalanta. Col Sassuolo è mancato solo il gol, è lì che dobbiamo migliorare. Con tranquillità ce la faremo. Sono orgoglioso di questo premio, me lo terrò molto stretto, ringrazio tutti”.

