Il Milan sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia. La rinascita del club rossonero va decisamente a rilento ed anche questa stagione sta procedendo non proprio come ci si attendeva. L’ultimo weekend di campionato è stato a dir poco pessimo per il Milan, sconfitto per 5-0 dall’Atalanta di Gasperini, una sconfitta che già di per sé aveva fatto arrabbiare i tifosi, ma anche il post gara non è stato da meno.

I supporters rossoneri infatti sono alquanto alterati per come alcuni dei calciatori hanno vissuto il post partita della debacle di Bergamo, al di là di Donnarumma ripreso in lacrime dopo l’incontro. Calabria ha festeggiato in discoteca il campionato, idem Leao, pizzicato in un locale milanese con tanto di sigaretta alla bocca. Il tutto è finito sui social network scatenando l’ira dei tifosi milanisti, già punti dal like di Kessié all’esultanza atalantina dopo il successo sul Milan. Insomma, la situazione interna al club sta un po’ sfuggendo di mano… Di seguito i due video di Leao e Calabria, non proprio abbattuti da quanto accaduto a Bergamo.

Cioè ora Leao non può nenache andare in discoteca 💃 dopo una sconfitta per 5-0… ma dove andremo a finire? pic.twitter.com/H9jjP2MOqf — Tackle Duro (@tackleduro) December 23, 2019

Calabria visibilmente preoccupato dopo aver preso 5 gol dieci ore prima. pic.twitter.com/Wx0kDB5Lcy — Simone (@simostu9) December 23, 2019

