Dopo due presenze con la Primavera, Mattia Caldara sembra finalmente ristabilito e dunque può tornare a disposizione. Il difensore centrale ex Atalanta figura nella lista dei 23 convocati che Stefano Pioli ha diramato in vista di Milan-Sassuolo, partita valevole per il 16° turno di Serie A. Bersagliato da un’incredibile serie di infortuni, Mattia Caldara in buone condizioni fisiche potrà rivelarsi un ottimo rinforzo per la difesa del Milan che recentemente ha perso per un lungo infortunio Leo Duarte.

