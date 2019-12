Da tempo non si fa altro che parlare del possibile arrivo di Ibrahimovic al Milan. Nel prepartita della sfida dei rossoneri contro il Sassuolo, attualmente in campo, Maldini ha commentato proprio questo rumors di mercato: “è sicuramente un’opzione, abbiamo parlato, stiamo continuando a parlare, ma ci sono anche altre opzioni, questo dobbiamo dirlo.

Certo è che più si va in là e, magari, più diventa difficile, perché lui ha giocato l’ultima partita il 20 ottobre e per un ragazzo di 38 anni fermarsi per più di due mesi è, comunque, abbastanza tosta, io l’ho provata. Quindi, se pensiamo che per l’eventuale fine stagione sarebbero solo cinque mesi, diventa difficile“, ha affermato il dt del Milan ai microfoni Sky.

“L’alternativa è in base a quello di cui abbiamo bisogno. Sinceramente, siamo aperti a vedere giocatori di talento, al di là che siano attaccanti, difensori o centrocampisti, Abbiamo il problema Duarte che, sicuramente, c’ha messo un pochino in crisi nella fase difensiva, anche se Caldara sta tornando a un livello di forma buono“, ha concluso Maldini.

