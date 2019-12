Come se il momento non fosse già complicato di per sè, in casa Milan scoppia un caso alquanto eclatante. I tifosi hanno preso di mira Frank Kessiè a causa di un like particolare lasciato sui social. Il centrocampista ivoriano ha lasciato un cuoricino su Instagram alla foto pubblicata da Papu Gomez che ritrae l’Atalanta, ex squadra di Kessiè, intenta a festeggiare la vittoria. Niente di strano, fra giocatori rimasti amici, se non fosse che la foto fa riferimento alla vittoria dell’Atalanta per 5-0 proprio sul Milan! Inutile dire che, complici le scarse prestazioni in campo, i tifosi rossoneri hanno chiesto a gran voce la cessione di Kessiè.

