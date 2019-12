Zlatan Ibrahimovic è pronto a vestirsi di nuovo di rossonero, ieri lo svedese ha comunicato al Milan il proprio sì all’offerta presentata da Boban e Maldini, dando così il via alla macchina organizzativa per farlo arrivare in Italia il prima possibile.

Un ritorno tanto gradito ai tifosi quello di Ibra, chiamato a risollevare una squadra apparsa sotto tono e priva di personalità, soprattutto dopo il 5-0 subito a Bergamo contro l’Atalanta. Intanto, l’ex Galaxy ha iniziato a lanciare messaggi ai suoi followers direttamente dal suo profilo Instagram, postando tra le Instagram Stories una sua foto in giacca e cravatta nere, associate agli occhi ritoccati di rosso fuoco. Un indizio che aumenta l’attesa tra i tifosi del Milan, pronti a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic.

