Zlatan Ibrahimovic è un nuovo calciatore del Milan. L’attaccante svedese, svincolatosi dai Los Angeles Galaxy, ha deciso di far ritorno in Italia, accettando l’offerta del Milan con annessa sfida di provare a raddrizzare la stagione dei rossoneri. I dubbi sul suo arrivo però non sono di certo pochi. I 38 anni rischiano di diventare un problema, specie in un campionato ostico per gli attaccanti come la Serie A. Tutta da valutare il suo impatto inoltre con i ritmi del massimo campionato italiano, ben diversi rispetto a quelli della MLS.

Chi non nutre alcun dubbio sulle qualità di Ibrahimovic è però Dejan Kulusevski, esterno svedese che sta facendo davvero bene a Parma, che da sempre ha Ibra come modello. Kulusevski, intervistato da SVT Sport, ha spiegato: “sarà incredibilmente divertente il suo arrivo, aumenterà il livello dell’intero campionato. Farà la differenza al Milan, per me è assolutamente un modello“.

