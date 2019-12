Quali sono le migliori gomme all season del 2019? Per scoprirlo, GripDetective, la piattaforma italiana di recensioni pneumatici, ha realizzato la classifica dei migliori marchi di pneumatici quattro stagioni, che tiene conto dei risultati dei 7 test realizzati dalle riviste e dagli enti specializzati nel corso del 2019. Il vincitore della classifica dei migliori marchi di pneumatici all season è Michelin, con il CrossClimate. La casa francese è stata testata in 6 prove e ha ottenuto un punteggio medio di 4,42 punti su 5. Davvero un’ottima media per la gomma francese definita “estiva con certificazione invernale” dall’azienda stessa.

Al secondo posto troviamo Goodyear, con 4,36 punti. La differenza è minima, si va ai centesimi. La casa americana è stata testata 5 volte: il Vector 4 Seasons G2 ha ottenuto ottime recensioni, così come tutti i concorrenti sul podio. Si tratta, quindi, di una delle migliori gomme all season in commercio. Al terzo posto tra le migliori gomme all season, a pochi centesimi dagli altri 2 prodotti davanti in classifica, c’è Continental.

L’AllSeasonContact ottiene un punteggio medio di 4,3 punti su 5. I giudizi delle riviste

parlano di un prodotto molto equilibrato, in grado di offrire ottime prestazioni su tutte le superfici stradali. La top 6 è completata da Bridgestone che, con il nuovo A005, ha ottenuto una media di 4,1 punti su 5 nelle 5 prove in cui ha partecipato, Hankook, che ottiene un punteggio medio di 3,8 punti medi con il Kinergy 4s² e Nokian, che conclude con 3,4 punti conquistati dal Weatherproof. Ecco la classifica completa dei migliori marchi all season del 2019. Oltre ai test pneumatici, sono importanti anche le recensioni di prodotto: per poterle postare basta connettersi a gripdetective.it e cercare marca e modello della propria gomma!

La classifica 2019 dei migliori marchi di gomme all season

1. Michelin 4,42 (6 test)

2. Goodyear 4,36 (5 test)

3. Continental 4,3 (5 test)

4. Bridgestone 4,1 (5 test)

5. Hankook 3,8 (3 test)

6. Nokian 3,4 (5 test)

7. Nexen 3 (2 test)

8. Pirelli 2,8 (2 test)

9. Falken 2,7 (3 test)

10. Cooper 2,2 (2 test)

11. Fulda 2 (2 test)

12. Nankang 1,6 (2 test)

Come è stata realizzata la classifica dei migliori marchi produttori di gomme all season 2019

La classifica dei migliori marchi produttori di gomme all season 2019 è stata realizzata partendo dai 7 test realizzati nel corso dell’anno 2019, raggruppati per brand. Le valutazioni sono state rese omogenee traducendo i giudizi in una scala da 1 a 5: il massimo, 5, va ai pneumatici che hanno ottenuto il rating esemplare, ottimo, eccellente e via dicendo. Molto consigliato vale 4,5, consigliato e buono 4. Discreto e sufficiente sono convertiti in 3,5 e 3, rispettivamente, mentre consigliato con riserva corrisponde a 2 e non

consigliato a 1. Dividendo la somma dei punteggi di ciascun brand per il numero di prove effettuate si ottiene il piazzamento complessivo del marchio. Per non falsare l’ordine, sono stati inseriti solo quei brand che sono stati testati in più di una prova. I test pneumatici all season 2019 sono stati realizzati dalle seguenti riviste: Auto Express, Auto Zeitung, ACE Lenkrad, Auto Bild, Sport Auto, Auto Bild Allrad, Al Volante.

