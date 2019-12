Con la fine della stagione di Formula 1 si è iniziato tanto a parlare di un interessantissimo mercato piloti, riguardante il 2021. A fare più clamore di qualsiasi altro rumors, è stata la voce di un possibile futuro di Hamilton in Ferrari, ma c’è anche chi spera in un approdo in rosso del giovane Mick Schumacher, figlio di Michael.

Mattia Binotto ha però in qualche modo escluso questa possibilità: “se Mick sarebbe un buon candidato per la Ferrari? E’ troppo presto per dirlo. Per il 2021 sarà importante avere piloti esperti perché le auto saranno nuove di zecca. Anche se sono sicuro che sarà un candidato per la F1, non vedo l’ora di vederlo in F2 il prossimo anno“, ha spiegato il team principal Ferrari.

