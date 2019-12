Aaron Jackson ha deciso: il cestista americano ha scelto di firmare per il Maccabi Tel Aviv, battuta la concorrenza dell’Olimpia Milano. L’ex Virtus Bologna ha preferito la squadra di Sfairopoulos a quella di coach Ettore Messina, suo ex allenatore ai tempi del CSKA Mosca. “Non vedo l’ora di giocare davanti ai migliori tifosi d’Europa”, ha dichiarato Jackson dopo aver ufficializzato la firma con il Maccabi.

