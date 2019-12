Aaron Jackson è pronto a tornare in Eurolega. Dopo due anni a Pechino, prima di passare al Zhejian Guangha, la guardia americana sarebbe pronta a lasciare la Cina per tornare a giocare un torneo più competitivo. Sul giocatore, che al CSKA Mosca a già lavorato con Ettore Messina, ci sarebbero l’Olimpia Milano e il Maccabi Tel Aviv, entrambe alla ricerca di un esterno per migliorare il proprio roster.

