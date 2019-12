A partire dallo scorso 15 dicembre i contratti dei free agent firmati in estate sono diventati scambiabili. Tale caratteristica ha aperto diverse possibilità per le franchigie NBA, ma in casa Thunder non sembrano però esserci i margini per cedere l’ultimo pezzo da novanta presente in roster e dare il via al definitivo rebuilding: Chris Paul. CP3, arrivato dai Rockets nell’affare che ha portato Westbrook a Houston, ha un contratto pesantissimo da 160 milioni per 4 anni che, unito ai suoi 34 anni di età, lo rendono una sscommessa azzardata per molte franchigie. Senza contare gli asset che OKC chiede per ottenere il più possibile da un giocatore che, in una contender, risulta ancora decisivo. Secondo Adrian Wojnarowski, CP3 potrebbe restare ad OKC fino a fine stagione ed in estate si valuteranno le eventuali opzioni per un suo addio.

