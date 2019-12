Portland ha iniziato la stagione con ambizioni importanti che vadano ben oltre una comparsa ai Playoff senza pretese. Nonostante qualche incidente di percorso nelle fasi iniziali, i Blazers si sono riportati ad una sola vittoria dalla zona Playoff. Per far bene in postseason però serve ben altro. L’arrivo di Carmelo Anthony ha portato entusiasmo, punti e una buona dose d’esperienza. Caratteristiche importanti, in possesso solo di un particolare tipo di giocatori, quelli di alto livello, gli stessi che possono fare la differenza nei momenti che contano.

È per questo che Portland, secondo l’insider ESPN Wojnarowski, potrebbe pensare seriamente ad aggiungere Kevin Love al proprio roster. I Cleveland Cavaliers ascolteranno offerte a partire dal 15 dicembre, giorno in cui i contratti dei free agent acquisiti in estate potranno essere scambiati e in cambio di qualche asset utile alla ricostruzione potrebbero lasciar partire il giocatore. Kevin Love sarebbe disposto a tornare a casa (nato a Santa Monica ma cresciuto in Oregon, ndr), i Cavs a liberarsi del suo pesante quadriennale, i Blazers ad andare all-in: perchè dunque non mettere tutti d’accordo?

