Marcus Morris è senza dubbio una delle poche note liete della stagione dei Knicks. L’ex Celtics ha messo insieme 18.9 punti di media, tirando con il 49% dalla lunga distanza, numeri che farebbero comodo a diverse squadre e che, soprattutto, permetterebbero ai Knicks di racimolare qualche asset utile per l’ennesima annata di rebuilding. Del resto, il rischio di perderlo gratuitamente in estate sarebbe un duro colpo.

Dal canto suo però, Marcus Morris ha svelato al NYDailynews di sperare che nessuna trade venga concretizzata: “amo stare a New York, che si vinca, si perda o si pareggi… Sono qui per aiutare il team a cambiare le cose, di certo non sto cercando una trade. Questo è il mio approccio, ma poi so bene che siamo in NBA. Melo lo ha spiegato bene, alcuni giocatori semplicemente non sono fatti per fare bene in un posto come New York, io invece lo sono“.

