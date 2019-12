Alle prese con l’ennesima stagione con poche, pochissime, luci e troppe ombre, i New York Knicks si ritroveranno a fine stagione a dover sperare in una buona pick al prossimo draft per cercare di costruire, in estate, una buona squadra con qualche occasione della free agency. Un progetto con troppe incognite, che in passato non ha pagato i giusti dividendi. Magari con un gm all’altezza però…

Secondo Yan Begley, i New York Knicks avrebbero messo nel mirino Masai Ujiri, gm che ha reso grandi i Toronto Raptors regalando alla franchigia il primo titolo della sua storia, portando Kawhi Leonard in Canada. I Knicks per convincere i Raptors, attualmente irremovibili, sono pronti a mettere sul piatto due prime scelte al Draft.

Valuta questo articolo