Los Angeles è tornata prepotentemente ad essere la città del basket USA. I Lakers, dopo qualche anno di poche luci e tante ombre, sono al top della Western Conference, mentre i Clippers con le firme di Kawhi Leonard e Paul George sono finalmente in grado di giocare una postseason degna di questo nome e, secondo molti addetti ai lavori, sono la più seria candidata al titolo, ‘cugini’ permettendo. Una rivalità, quella fra Lakers e Clippers, pronta a riproporsi anche in sede di mercato. Entrambe le franchigie hanno messo gli occhi su Andre Iguodala, tassello fondamentale per qualità ed esperienza in grado di rappresentare un upgrade essenziale in ottica Playoff. I Grizzlies però non hanno intenzione di concedergli il buyout e chiedono in cambio una prima scelta al Draft: asset in possesso solo dei Clippers!

Valuta questo articolo