Situazione particolare in casa Brooklyn Nets. Con il ritorno dalla sospensione di Wilson Chandler, la franchigia newyorkese si è trovata con un giocatore di troppo. Avendo raggiunto il limite massimo di 16 giocatori presenti a roster, i Brooklyn Nets hanno optato dunque per il tagli di Iman Shumpert, arrivato appositamente per far fronte alle assenze dello stesso Wilson Chandler e di Caris LeVert.

