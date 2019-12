Daniil Medvedev darà forfait al Mubadala World Tennis Championships, torneo esibizione di Abu Dhabi. Il tennista russo ha deciso di saltare l’impegno a seguito di problemi all’anca acuitisi dopo il successo nella Diriyah Cup contro Fabio Fognini. Una vittoria netta per 6-2 6-2, contro l’azzurro debilitato da qualche problema fisico occorsogli durante la notte.

Fatto sta che Medvedev, a causa del fastidio all’anca sopracitato, salterà l’esibizione di Abu Dhabi preparandosi dunque per la stagione australiana in maniera diversa da quanto programmato inizialmente. Sarà una stagione importantissima per il russo, il quale dovrà confermare quanto di buono fatto vedere nell’annata 2019 che lo ha portato sino alle ATP Finals di Londra.

