Antonio Cassano non sarà più presente a Tiki Taka. L’ex calciatore barese non farà più parte degli opinionisti del programma calcistico di Pierluigi Pardo, decisione presa direttamente dai dirigenti Mediaset e comunicata dallo stesso conduttore all’ex fantasista di Roma, Inter e Milan, suo amico da diversi anni.

Secondo quanto riporta la Rosea, la collaborazione di Cassano con il programma sarebbe scaduta a fine 2019, dunque la scelta di sollevarlo in anticipo dall’incarico lo avrebbe particolarmente sorpreso. Non si conoscono i reali motivi della decisione, ma potrebbe aver influito il battibecco avuto, dietro le quinte, con Giorgia Venturini nei giorni scorsi. Del resto si sa, Cassano è un tipo sanguigno e il suo carattere può piacere e non piacere…

