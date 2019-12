E’ Lewis Hamilton il campione del mondo 2019 di F1: il britannico della Mercedes ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, avvicinandosi sempre più al record di Michael Schumacher.

Anche se la stagione è terminata, non mancano gli spunti per parlare di F1. In questo caso è Max Verstappen a creare un po’ di rumore con le sue affermazioni, che in qualche modo pungono Lewis Hamilton: “sono solo fiducioso nel dire che per me sarebbe stata la stessa cosa se avessi avuto a disposizione quella macchina“, ha dichiarato a Ziggo Sport, riferendosi alla Mercedes.

“Il 60% dei piloti in griglia diventerebbe campione del mondo su una Mercedes. Dipende solo dalla macchina“, ha aggiunto prima di aprire una parentesi su Hamilton: “è decisamente molto bravo ed è uno dei migliori piloti di Formula 1 di tutti i tempi. Ma si può battere“.

