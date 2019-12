L’ATP ha annunciato la nomina di Massimo Calvelli a Ceo dell’ATP, a partire dal 1 ° gennaio 2020. Calvelli porta con sé una vasta gamma di esperienze esecutive nel mondo del tennis ed è stato votato all’unanimità dal consiglio di amministrazione dell’ATP. Calvelli lavorerà a stretto contatto con un altro italiano, Andrea Gaudenzi, che diventerà il nuovo Presidente dell’ATP dall’1 gennaio 2020. I due saranno dunque al timone dell’ATP, sostituendo la posizione combinata del Presidente esecutivo e Presidente ATP, attualmente detenuta da Chris Kermode fino alla fine del 2019.

“Sono lieto e onorato di essere nominato nuovo CEO dell’ATP“, ha affermato Calvelli. “Sono stato coinvolto nel tennis professionistico per gran parte della mia vita e non vedo l’ora di portare la mia passione e conoscenza dello sport in questo ruolo. È un momento molto emozionante e non vedo l’ora di iniziare a gennaio”.

Di recente, Calvelli è stato assunto da Nike, azienda nella quale ha ricoperto molteplici funzioni ed ha supervisionato tutti gli aspetti del marketing globale nella sfera tennistica. Durante la sua permanenza in Nike, ha condotto trattative con molte delle icone globali dello sport. In precedenza, l’ex tennista professionista era il direttore commerciale globale di Wilson Sporting Goods.

Gaudenzi ha dichiarato: “Insieme al Consiglio di amministrazione dell’ATP, sono lieto di accogliere Massimo come nuovo CEO dell’ATP. Condividiamo una grande passione per lo sport e sono fiducioso che le nostre diverse esperienze lavorative serviranno al Tour“. La nomina di Calvelli conclude un ampio processo di rivoluzione della leadership intrapreso negli ultimi otto mesi dal Consiglio di amministrazione dell’ATP, con l’assistenza della società di consulenza di leadership globale e della società di ricerca esecutiva Russell Reynolds Associates.

