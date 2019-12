Dopo la medaglia d’oro di Simona Quadarella nella giornata di ieri, quest’oggi arriva un’altra gioia per l’Italia dalla piscina di Glasgow, sede degli Europei di nuoto in vasca corta. Margherita Panziera firma una prova a dir poco eccezionale nei 200 dorso femminili, nella quale domina ogni avversaria e si prende con decisione una meritata medaglia d’oro. L’azzurra vince con il crono di 2’01”45 precedendo sul podio l’ucraina Zevina (2’02”25) e l’olandese Toussaint (2’03”04). Per la nuotatrice veneta la prova odierna vale anche il record italiano, migliorato rispetto al primato stabilito dalla stessa azzurra in passato (2’01”56).

