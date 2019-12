Il rapporto tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi resta inscindibile, almeno stando a quanto sottolineato dal Pibe de Oro nell’ennesima intervista rilasciata sulla Pulce.

Parole al miele e una sorprendente rivelazione sul giocatore del Barcellona, risalente ai Mondiali di Sudafrica 2010: “non mi metterei mai contro Messi, per me è un idolo come lo è per Benja il suo papà Sergio Aguero. Sono argentino, non critico Messi, anzi, sono suo amico e l’ho visto piangere sotto la doccia quando abbiamo perso 4-0 ai Mondiali“.

Maradona ha poi toccato altri temi oltre al calcio, tra cui la droga: “ai ragazzi dico: non prendetela. Restereste fuori dalla società, dalla famiglia. Quando facevo uso di cocaina non ero niente, ero solo uno zombie“.

