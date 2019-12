Diego Armando Maradona non ama le mezze misure, prendere o lasciare. La sua permanenza al Gimnasia La Plata dipende dalla rielezione del presidente Pellegrino e, per spiegarlo ulteriormente, si è lasciato andare ad una dichiarazione borderline.

Interrogato sul proprio futuro dopo la vittoria ottenuta contro il Central Cordoba, ‘El Pibe’ è stato molto chiaro: “resto solo se verrà eletto Pellegrino, è definitivo. Io non tratto con nessun altro. Io non tradisco, non sono un traditore amico mio. Io non sono inglese, non sono inglese. Io non inganno i miei ragazzi come fanno altri, alcuni lo fanno“.

