Mourinho, che dolore: Daniel James gli arriva sul ginocchio a tutta velocità! [VIDEO]

Il passato può far male. Lo sa bene Josè Mourinho che torna all’Old Trafford di Manchester da avversario dello United, in qualità di neo allenatore del Tottenham. A provocare dolore nello Special One non sono però i dircordi dell’esperienza con i ‘Red Devils’, quanto uno scontro con Daniel James. Il giovane giocatore dello United, steso da Winks in corsa, è finito contro il ginocchio di Mourinho a tutta velocità!

Daniel James collides with Jose Mourinho after a challenge from Harry Winks this was a scary moment 💯#MUNTOT pic.twitter.com/56FnkG9JI7 — Nino (@Nino_416) December 4, 2019