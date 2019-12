Il futuro di Paul Pogba resta legato al Manchester United, a confermarlo è Mino Raiola, agente del centrocampista francese intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK.

Seguito dalle big d’Europa, l’ex Juve non si muoverà nella prossima finestra di gennaio, restando dunque nella rosa dei Red Devils: “Paul ha sempre rispettato lo United e viceversa. L’unico che può parlare per i Red Devils e per Pogba è Solskjaer e io mi attengo a ciò che dice lui” le parole di Raiola. “Pogba non si muoverà e noi siamo felici così. Se vedo Pogba ancora allo United anche il prossimo anno? Sì, ma in una squadra che lotta per vincere la Premier e anche la Champions. Sta lavorando per riprendersi dall’infortunio, per ora il nostro unico pensiero è questo. Il suo obiettivo è di essere pronto e giocare al meglio per lo United. Paul è un grande professionista, finché è ai Red Devils penserà solo a vincere trofei con questo club“.

