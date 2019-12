L’infortunio è alle spalle, Paul Pogba è tornato in campo nell’ultimo match del Manchester United, perso dai ‘Red Devils‘ per 2-0 sul campo del Watford.

Un rientro non proprio felice, che il centrocampista francese proverà a riscattare contro il Newcastle nel boxing day, quando Solskjaer potrebbe rilanciarlo dal primo minuto: “vediamo come si sente, ha fatto davvero bene quando è tornato. Potrebbe essere che lo facciamo entrare fin dall’inizio” le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Manchester United. “Può giocare ovunque e in tutto il centrocampo. Questa è la bellezza di avere Paul, perché è il miglior centrocampista a tutto tondo del mondo. Ci sono voluti alcuni anni al Liverpool per arrivare al livello di oggi, noi quindi dobbiamo continuare a costruire perché è quello che vogliamo raggiungere“.

