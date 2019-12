Benjamin Mendy si è messo alle spalle il periodo difficile e, dopo una lunga serie di infortuni, ha ritrovato continuità e la fiducia di Guardiola.

L’esterno del Manchester City, capace di vincere sei trofei giocando solo sedici partite negli anni scorsi, è diventato un punto di riferimento per l’allenatore catalano, che difficilmente se ne priva. Questa ritrovata titolarità ha spinto il club ad aumentare i controlli sul francese, che ha rivelato ai microfoni di Otro di avere anche il frigo controllato: “il Manchester City è come l’FBI. Da ragazzo tendevo a non controllarmi sotto il punto di vista dell’alimentazione, così adesso c’è uno chef specializzato che controlla quello che mangio e… mi riempie la dispensa”.

Non è mancato poi un piccolo retroscena sulla vittoria del Mondiale 2018 con la Francia, fruttata a Mendy e ai suoi compagni anche un prezioso anello regalato loro da Pogba: “Paul ci aveva promesso che, in caso di vittoria, avrebbe fatto una sorpresa a tutti quanti. Ci ha regalato un anello con incisi sopra il mio nome, i risultati della fase a gironi e le due stelline”.

