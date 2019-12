I tifosi del Malmo non l’hanno decisamente presa bene. Dopo aver appreso la notizia che il loro idolo, Zlatan Ibrahimovic, aveva acquistato delle quote dell’Hammarby, squadra rivale, la statua eretta in città è stata presa di mira da continui atti di vandalismo. Dopo una prima ‘ondata’, avvenuta nelle ore successive all’annuncio, di recente l’opera dedicata ad ‘Ibracadabra’ è stata nuovamente vandalizzata. Alcuni teppisti hanno tentato di decapitarla con una corda, poi ne hanno provato a tagliare i piedi: entrambi i tentativi sono risultati vani. La polizia ha dunque dovuto recintare la statua, per paura che possa cadere, ed ha aperto un’inchiesta al riguardo.

